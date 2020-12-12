Ukrayna, aşırı soğukların etkisi altında. Yollar buz pistine döndü. Yayalar da araçlar da yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Başkent Kiev'de bir çocuk, buz tutan yolda dakikalarca ilerlemeye çalıştı. Ancak her seferinde yere düştü.

Duvara tutunarak yürüyen bir adam, çocuğa yardım etmeye çalıştı ancak o da başarılı olmadı.

Sonunda pes eden çocuk, yola emekleyerek devam etmeye karar verdi. Ancak başladığı noktaya tekrar döndü.