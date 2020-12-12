Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Reuters
Buz tutan yolda ilerlemeye çalıştı, defalarca yere düştü
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yayalar ve araçlar buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Buz tutan yolda ilerlemeye çalışan ve defalarca yere düşen bir çocuğun verdiği çaba izleyenleri gülümsetti.
Ukrayna, aşırı soğukların etkisi altında. Yollar buz pistine döndü. Yayalar da araçlar da yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Başkent Kiev'de bir çocuk, buz tutan yolda dakikalarca ilerlemeye çalıştı. Ancak her seferinde yere düştü.
Duvara tutunarak yürüyen bir adam, çocuğa yardım etmeye çalıştı ancak o da başarılı olmadı.
Sonunda pes eden çocuk, yola emekleyerek devam etmeye karar verdi. Ancak başladığı noktaya tekrar döndü.
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