Haber Giriş: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'nın İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Japonya'nın kuzeydoğusunda Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki İwate eyaletinde yerel saatle 16.19'da 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 50 kilometre derinliğinde oluşan deprem, Aomori eyaletinde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.
Son Haberler
- 11:07
- 11:08
- 10:46
- 11:07
- 11:07
Sıradaki Haber
Dünya genelinde COVID-19'dan ölenlerin sayısı 1,6 milyonu geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz