Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin Kayanza bölgesinde, Chadia Mbaririmana, Augustin Manirishura ve Christophe Ndayidhimiye isimli kişiler "devlet başkanına saldırı ve komplo kurma" suçlaması ile yargıladıkları davada 30'ar yıl hapse mahkum edildi.

Kayanza Valisi Remy Cishahayo, kendisinin dava müdahil olmadığını ancak sanıkların temyize gidebileceğini söyledi.

Cishahayo, "Bu hafta neler olacağını bekleyelim ve görelim. Durumda değişiklikler olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Ülkede 20 Mayıs'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, oyların yüzde 68,72'sini alan Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetlerinin (CNDD-FDD) adayı General Ndayishimiye kazanmıştı.

Yeni hükümet eski Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza dönemindeki şiddet olaylarından sorumlu isimlerin kabinede yer alması sebebiyle sık sık eleştiriliyor.