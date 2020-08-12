Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nde haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda önceki aya kıyasla yüzde 9,1 artarken, 2019'un haziran ayı ile kıyaslandığında yüzde 12,3 geriledi.

AB'de de sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 9,1 yükselirken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,6 düştü.

Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 21,7 ile Slovakya'da, yüzde 17,1 ile Macaristan'da ve yüzde 16,3 ile Romanya'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile Belçika ve yüzde 0,8 ile Finlandiya'da kaydedildi.