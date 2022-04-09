Ordu, Sanmatenga ilçesinde konuşlu askeri birliğin silahlı terörist gruplarca hedef alındığını açıkladı.

Saldırıda, 12 asker ve orduda gönüllü olarak çalışan 4 sivilin hayatını kaybettiği, 21 askerin yaralandığı öğrenildi.

Aynı bölgede 5 Nisan'da da 83 yaşında Amerikalı bir rahibe kaçırılmıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükûmet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.