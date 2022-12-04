Hükümet Sözcüsü Jean Emmanuel Ouedraogo yaptığı açıklamada, radyonun terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'la ilintili grupların orduya katılan sivilleri tehdit eden mesajını yayınladığı gerekçesiyle radyonun faaliyetlerini ikinci bir emre kadar askıya aldıklarını ifade etti.

Açıklamaya göre, radyo, yayımladığı mesajla teröristlerin binlerce Burkina Fasolunun orduya katılmasını önlemek için yaptığı manevraya katkıda bulundu.

Burkina Faso hükümeti, geçen ay başlattığı kampanyayla orduya ulusal ve yerel seviyede 50 bin asker alacağını açıklamıştı.

Güvenlik sorunları gerekçesiyle bu yıl 2 darbenin görüldüğü Burkina Faso'da darbe sonrasında Fransa karşıtı eylemler yapılmıştı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi.