Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan’da terkedilmiş bir kamyonda 18 düzensiz göçmen ölü bulundu
Başkent Sofya’ya yakın Lokorsko köyünün merasında, Bulgar plakalı terkedilmiş bir kamyonda ülkeye yasa dışı girdikleri ve Afgan oldukları değerlendirilen 18 düzensiz göçmen ölü bulundu.
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kamyondaki göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ kalanların çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.
Ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesine saklanan göçmenlerin ölüm nedeni araştırılıyor.
Sürücüsü tarafından terkedilmiş; kaza yapmamış olan kamyon, vatandaşların ihbarı üzerine bulundu.
Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler
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