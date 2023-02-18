Tesla'lardaki otopilot sistemini tasarlayan 675 kişilik ekipteki 27 kişinin işten çıkarılmasıyla birlikte, Elon Musk sendikalaşma nedeniyle işten çıkarttı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Tesla tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarılan 27 kişinin performans sorunlarının, sendikalaşma çalışmaları başlamadan önce tespit edildiği öne sürüldü.

Ayrıca işçilere yöneticileri tarafından daha özverili çalışmaları için uyarı yapıldığı, buna rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi.

Sendikalaşma yüzünden kovuldu iddiası

Workers United sendikasının Tesla'daki kolu Tesla Workers United, New York eyaletindeki Buffalo şehrinde yer alan tesisteki işçilerin, salı günü sendikalaşma çalışmalarının duyurulmasının ardından kovulduğunu iddia etmişti.

İşine son verilen çalışanlar arasında, sendikanın komite üyelerinden Arian Berek'in olduğu da belirtilmişti. Berek, "Sendikanın duyurusunun ardından misilleme yaptıklarını düşünüyorum. Utanç verici" demişti.

Starbucks'taki sendikalaşma hareketlerini de örgütleyen Workers United, bunun üzerine ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) firma hakkında şikayette bulunmuştu.

"Sendikalaşma öncesinde veirlen bir karar"

Tesla ise açıklamasında, çalışanların işten çıkarılması kararının aslında 3 Şubat'ta, sendikalaşma faaliyetlerinin duyurulmasından önce verildiğini savundu.

Öte yandan Musk, 2018'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, işçilerin sendikalaşması durumunda ileride şirketten hisse satın almasına izin verilmeyeceğini söylemişti.

NLRB, iki yıl önce açıkladığı kararda, Musk'ın bu tweetle işçi yasalarını ihlal ederek, sendikalaşmayı düşünen çalışanları tehdit ettiğini bildirmişti.