En sert tepki, Parlamentoda Petkov’un eş başkanlığını yaptığı Değişime Devam (PP) partisinin liderliğindeki hükümet koalisyonu üyelerinden Bulgaristan Sosyalist Partisinden (BSP) geldi.

Ülkeyi 1989'a dek yöneten eski Komünist partinin mirasçısı, Rusya yanlısı BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Petkov’un yeniden başbakan adayı olması durumunda PP ile görüşmeyeceklerini bildirdi. Ninova, basına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“70 Rus diplomatın kovulması Bulgar diplomasi tarihinde asla görülmemiş bir eylemdir. Bu eylemin neticeleri uzun vadeli olacak. Hükümette asla böyle bir karar görüşülmemiştir. Kimin aldığını bilmediğimiz bu karara kesinlikle karşıyız.”

Rusya yanlısı diğer siyasetçilerin görüşleri

240 üyeli Mecliste 12 kişilik gruba sahip popülist-solcu Yeniden Doğuş Partisinin lideri Kostadin Kostadinov da Rus diplomatlar ile ilgili kararı eleştirdi. Rusya Federasyonu’nun resmi politikasını koşulsuz destekleyen Kostadinov, "İşini bilen bir başsavcımız olsaydı Kiril Petkov gözaltına alınırdı. Petkov, bir süre daha iktidarda kalsa, Rusya’ya konvansiyonel savaş açar." dedi.

BSP’nin adayı olarak seçtirilen ve Rusya yanlısı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de kararı eleştirerek, “Umarım, istifa eden başbakan kararını esaslı ve güvenilir gerekçelere dayandırıp bu hamlenin getirebileceği neticelerinin farkındadır” ifadesini kullandı.

Parlamentoda Petkov’un kararını net destekleyen tek parti, üçüncü koalisyon ortağı, sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) partisi oldu. DB lideri Hristo İvanov, meselenin daha önce koalisyon konseyinde görüşüldüğünü anlattı.