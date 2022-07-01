Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, anayasa gereği kabine kurma görevini parlamentoda en büyük gruba sahip "Değişime Devam" partisine verdi.

Görevi, Değişime Devam partisinin başbakan adayı gösterdiği eş başkanı, istifa eden Kiril Petkov hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Asen Vasilev teslim aldı.

Bulgaristan Anayasası'na göre, Vasilev'in, 7 günlük süre zarfında oluşturacağı hükümetin listesini açıklaması gerekiyor.

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Cumhurbaşkanı Rumen Radev, kabine kurma görevini teslim ettiği törende, Başbakan Kurul Petkov hükümetinin 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamayıp istifa etmesi üzerine meclisteki en büyük parti olan Değişime Devam partisinin adayına tekrar kabine kurma görevi verdiğini söyledi.

"Bulgaristan, bilindiği üzere siyasi, ekonomik ve sosyal kriz içinde bulunuyor." diyen Cumhurbaşkanı Radev, "Vatandaşlar, ülkedeki fiyat artışları, belirsizlik ve istikrarsızlıktan dolayı endişelerini ifade ediyorlar." dedi.

Bulgaristan ile Rusya'nın ilişkileri kopma noktasında

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 70 kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin kararından ötürü Rusya ile diplomatik ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini ima eden Radev, "Dünden itibaren ülkemizde artık bir dış siyasi kriz de yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Vatandaşların güvenlik beklediklerine ve önünü görmek için kamu menfaatlerinin savunulmasını istediğine işaret eden Radev, bu beklentilere yanıt verecek sorumluluk taşıyacak ve istikrarlı bir hükümetin kurulmasının şart olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Adayı Asen Vasilev de "Benim için bu görev büyük bir sorumluluktur. Bulgaristan'ın karşılamak üzere olduğu krizlerde ülkemizde bir hükümetin var olması büyük bir önem taşıyor. Bu hükümetin eski statükonun değil, vatandaşların yararına görev yapması da son derece önemlidir." dedi.

Yasal prosedür

Kiril Petkov'un 4'lü koalisyon hükümeti, "Böyle Bir Halk Var" partisinin 8 Haziran'da ayrılması sonrası parlamentoda muhalefetin talebi ile 21 Haziran’da yapılan oylamada güvenoyu alamamıştı.

Petkov, 27 Haziran’da hükümetinin istifasını sunmuştu.

Bulgaristan'ın anayasasına göre, bu durumda cumhurbaşkanı 240 üyeli mecliste 67 üyeli en büyük grubu olan Değişime Devam partisinin göstereceği başbakan adayına kabine kurmak üzere görev vermesi gerekiyordu.

Değişime Devam partisinin adayı Vasilev bu görevde başarısız olması durumunda görev, eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu ve mecliste ikinci en büyük gücü olana Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine gidecek. Borisov, bu durumda görevi anında iade edeceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshedip, erken seçim tarihi belirlemeden önce, yeni bir kabinenin kurulması için parlamentoda temsil edilen diğer partilerin arasından diğer bir partiye görev vermek zorunda.

Petkov hükümeti, sadece 6 ay iktidara kalabildi.

Bulgaristan'da vatandaşlar, 2021 yılında 3 kez genel seçimlere katılmak üzere sandık başına gitmişti.