Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan'da genel seçimlerin sonucu belli oluyor
[Fotograf: Reuters]
Bulgaristan'da yapılan genel seçimleri sandık çıkış anketlerine göre eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi GERB ilk sırada bitirdi.
Bulgaristan'daki genel seçimlerde üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi partisi parlamentonun üçüncü büyük gücü oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Bulgaristan
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