Açık 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.03.2024 11:51

Bulgaristan ve Romanya, Schengen bölgesine katıldı

Bulgaristan ve Romanya, Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edildi.

Bulgaristan ve Romanya, Schengen bölgesine katıldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X üzerinden yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katıldığını, bugün itibarıyla hava ve deniz sınırı kontrollerinin kaldırıldığını duyurdu.

Von der Leyen, bunun, Avrupa çapında milyonlarca AB vatandaşına fayda sağlayacağını, Schengen bölgesini daha güçlü kılacağını ifade etti.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da bir sonraki aşamada kara sınırlarındaki kontrollerin de kaldırılacağını, bunun sene boyunca üye ülkeler arasındaki görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Schengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Anlaşma, geçen yıl sonu sağlanmıştı.

ETİKETLER
Bulgaristan Romanya Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Atlı polis hırsızı kovaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:38
İBB Başkan adayı Kavuncu oyunu kullandı
12:31
İstanbul'da bir vatandaş beraberindeki süs tavuğuyla oy kullandı
12:17
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı
12:05
Ankara'da huzurevi sakinleri oy kullandı
12:28
"Dünyanın en uzun boylu kadını ve adamı" oyunu kullandı
12:09
Kurum: İnşallah bugün erken bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız
Sandığa sedye ile gittiler
Sandığa sedye ile gittiler
FOTO FOKUS
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu nine oyunu kullandı
Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu nine oyunu kullandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ