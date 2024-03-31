Atlı polis hırsızı kovaladı

New Mexico eyaletinin atlı polisleri, 20 Mart’ta meydana gelen olayda devriye gezdikleri bir iş yerinde hırsızlık yapan bir kişiyi tespit etti.

Dur ihtarına uymayan hırsız yayan kaçmaya başladı ve üç atlı polis hırsızı bir süre kovaladı.

Yol kenarında yakalanan hırsız atlı polisler tarafından gözaltına alındı.

Polis “İsmi Mark Chacon olduğu belirtilen adam, polislerin emirlerine uymayarak yaya olarak kaçtı. Polisler at sırtındayken Chacon'u trafiğe girdikten sonra durdurmayı başardılar. Chacon'un 230 dolar değerinde mal çaldığı iddia edildi ve Mağaza Hırsızlığı, Polisten Yaya Olarak Kaçmak/Kaçınmak ve Uyuşturucu Bulundurmakla suçlandı” açıklamasını yaptı.

At üstünde kovalamaca polisin vücut kamerasına yansıdı.