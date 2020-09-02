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Bulgaristan uçuş yasağından Türkiye'yi muaf tuttu
Bulgaristan, Türkiye'yi giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil etti. Türk vatandaşları artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebilecek.
Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos'ta yayımladığı genelge ile Türkiye'yi Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil ettiği duyuruldu.
Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceği de belirtildi.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos 2020 tarihli Genelgesiyle; ülkemiz Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil edilmiştir.— Sivil Havacılık GM (@SHGM) September 2, 2020
Vatandaşlarımız artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceklerdir.
Etiketler: son dakika uçuş yasağı Bulgaristan pcr testiSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 14:23
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