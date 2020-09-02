Açıklama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 31 Ağustos'ta yayımladığı genelge ile Türkiye'yi Bulgaristan'a giriş yasağından muaf ülkeler listesine dahil ettiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca Türk vatandaşlarının artık PCR testi ibraz etmeden veya karantinaya tabi tutulmadan Bulgaristan'a girebileceği de belirtildi.

