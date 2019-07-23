Bulgaristan Hava Kuvvetleri filosunun yenilenmesi amacıyla, ABD’den 8 adet F-16v savaş uçağı alınması için Lockheed Martin firmasıyla anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma metni Devlet Başkanı Rumen Radev’e sunulmuştu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı olan Radev, cuma günü parlamentoda yaşanan hararetli tartışmada, sözleşmede bir koşul aranmadığını ve halkın onayının alınmadığını söylemişti.

Radev bugün yaptığı açıklamada, anlaşmayı veto ettiğini belirterek, “Bulgaristan’ın uzun yıllar boyunca, halkın onayı ve inancı olmadan, anlaşmanın karşılıklı kabul edilen yükümlülüklere bağlı kalması kabul edilemez” dedi.

Radev ayrıca, Bulgaristan’ın ihtiyacının “eksiksiz bir ekipman paketi ve personel eğitimi” olduğunu vurguladı.

Parlamentodaki milletvekillerinin yarısından fazlası uzlaşırsa Radev’in veto kararı etkisiz kalacak.

Yaklaşık 1,6 milyar dolar (9,1 milyar TL) değerindeki anlaşma, 30 yıl önce ülkede komünizmin yıkıldığı günden bu yana yapılan en büyük askeri satın alma olacak.

NATO standartlarına ulaşmak isteyen Bulgaristan, ordudaki Sovyet yapımı Mig-29’ları 2023 yılına kadar envanterinden çıkarmak istiyor.

Kaynak: İHA