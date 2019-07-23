Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş'te son 2 haftadır etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'dan 47'ye yükseldi.

Yetkililer, sel sularına kapılan çok sayıda kişinin de arandığını belirtti.

Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamada, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampların bulunduğu Cox's Bazar'da sel ve toprak kaymalarından etkilenen 11 bin kişiye gıda yardımında bulunulduğu aktarıldı.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Güney Asya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin şiddetli muson yağmurları nedeniyle sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA