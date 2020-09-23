Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 2 Rus diplomatın "istemeyen kişi" ilan edildiği ve bununla ilgili talimatın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine verildiği belirtildi.

Açıklamada, diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

İki Rus diplomatın, "başka bir ülkeye teslim etmek üzere Bulgaristan ile ilgili devlet sırrı niteliğinde bilgi topladıkları" ileri sürüldü.