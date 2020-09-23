Recklinghausen yakınlarınlarındaki Oer-Erkenschwick Abdülhamit Han Camisi'ne 900 metre mesafede oturan çift, Gelsenkirchen İdare Mahkemesinde görülen davada, cuma namazı için okunan ezandan sadece yüksek sesinden dolayı değil, içinde geçen "Allah en büyüktür (Allahuekber)" ifadesinden rahatsız olduklarını belirtmişti. Davacı çift ayrıca ezanın tonlamasının Orta Avrupa'da yaşayanlar için uygun olmadığını savunmuştu.

Yüksek İdare Mahkemesi ise aldığı kararda, ezan okumanın dini özgürlük olduğunu belirtip ezan sesinin aşırı rahatsızlığa yol açmayacağına karar vererek şikayetçi çifti haksız buldu.

Davanın yargıcı kararı açıklarken "Bu (ezan) bir zorlama değil. İtaat etmek zorunda olmadığınız bir çağrıdır." ifadelerine yer verdi.