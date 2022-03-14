Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bulgaristan: 20 bin Ukraynalı çocuğa eğitim imkanı sağlayabiliriz
[Fotoğraf: Reuters]
Bulgaristan Eğitim Bakanı Nikolay Denkov, savaştan kaçan 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa okullarda eğitim görme imkanı sağlayabileceğini söyledi.
Denkov, BTV adlı özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın eğitim sisteminin öğrenci takviyesini rahatlıkla kaldırabileceğini açıkladı.
Bugüne dek Ukrayna’dan Bulgaristan’a gelen göçmenlerin yaklaşık 12 binin 18 yaş altı olduğunu anımsatan Denkov, okullarında 20 bin kadar Ukraynalı çocuğa eğitim verme imkanlarının olduğunu ifade etti.
Denkov, Ukrayna’dan gelecek çocuklara ek Bulgarca derslerin de verilebileceğini anlattı.
Etiketler: Ukrayna Rusya Bulgaristan
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