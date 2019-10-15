Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan Schuman Meydanı'nda toplanan 100'den fazla gösterici İspanya Büyükelçiliğine yürüdü.

İspanya Yüksek Mahkemesi kararlarını protesto eden göstericiler, Katalan bayrakları ve İspanya'daki siyasi tutukluların serbest bırakılmasını destekleyen pankartlar taşıdı. Eyleme bazı ayrılıkçı Flaman gruplar da destek verdi.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

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Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.

Kaynak: AA