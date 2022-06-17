Brüksel Havayolları çalışanlarını temsil eden sendikalar, 23-25 Haziran tarihlerinde greve gidileceğini duyurdu.

Sendikalar, kararın uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle alındığını kaydetti.

Brüksel Havayolları, kabin ekibi ve pilotların grev kararının ardından, söz konusu eylemin yolculara etkisinden üzüntü duyduklarını açıkladı.

Açıklamada, grev nedeniyle henüz kaç seferin etkileneceğinin netlik kazanmadığına işaret edilerek, "23, 24 ve 25 Haziran'da seyahat edecek tüm yolcularımızı uçuşlarının durumu ve gerekirse alternatif seyahat seçenekleri hakkında bilgilendireceğiz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu dönemde Brüksel Havayollarının 525 planlı seferi bulunuyor.

İş yükünü hafifletmek için uçuşları iptal etmişti

Brüksel Havayolları, daha önce yaz döneminde çalışanların iş yükünü hafifletmek için Avrupa genelinde 148 uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Brüksel Havayolları ile çalışanlar arasında iş koşulları ve ücret konularındaki görüşmeler ise devam ediyor.

Müzakerelerde uzlaşı sağlanamaması durumunda uçuşların en yoğun olacağı yaz döneminde sıklıkla grev yapılması bekleniyor.

Ayrıca, 20 Haziran'da Belçika genelinde çalışanların greve gitmesi nedeniyle de Brüksel Havayolları'nın planlı seferlerinin yarısı iptal edildi. Söz konusu tarihte Brüksel Havalimanı gibi çok sayıda işletmenin faaliyetlerinde aksama yaşanması bekleniyor.