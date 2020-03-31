British Airways (BA), İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanı Gatwick Havalimanı'ndan yapılan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

BA sözcüsü, "Önemli kısıtlamalar nedeniyle, diğer pek çok havayolu şirketi gibi Gatwick'teki uçuş programımızı geçici olarak askıya alacağız. Heathrow'daki ana merkezden bazı uçuşlar devam edecek" dedi.

Gatwick Havaalanı geçtiğimiz hafta iki terminalden birini kapatacağını söylemişti.

İngiltere'de 31 Mart itibarıyla vaka sayısı 22 bin 454'e, ölü sayısı ise bin 411'e yükseldi.