Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
BRICS liderleri 2024'te Kazan'da bir araya gelecek
[2017'de BRICS Zirvesi, Pekin | Fotoğraf: Reuters]
BRICS Liderler Zirvesi, gelecek yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle 2024'te Rusya'da düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak şehir belirlendi.
Kararnameye göre, Kazan, zirveye ev sahipliği yapacak ve zirveye hazırlıktan sorumlu organizasyon komitesinin başkanlık görevini ise Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov yürütecek.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.
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