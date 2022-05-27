Polis, Çarşamba günü Sergipe eyaletinin kuzey doğusundaki Umbaúba kentindeki 38 yaşındaki Genivaldo de Jesus Santos'u sokakta durdurdu.

İki memur Santos'u bagaja koydu.

Kamera kayıtlarında memurların bagajı aşağı doğru tuttuğu ve arabadan yoğun bir duman çıktığını görüldü.

Otopsi raporu, Santos'un boğularak öldüğünü doğruladı.

Brezilya federal otoyol polisi, polis memurlarının davranışlarını soruşturmak için disiplin soruşturması başlatıldığını söyledi.

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Bir polis açıklamasında Santos'un polisin yaklaşımına "aktif olarak direndiği" için tutuklandığı ve bazı aletlerin onu kısıtlamak için kullanıldığı belirtildi.

Ancak Santos'un yeğeni Wallison de Jesus yerel basına, olay yerinde olduğunu, amcasının motosiklet sürmekte olduğunu amcasının şizofreni için reçeteli ilaç aldığını ve memurların ilacı bulunca tedirgin olduğunu söyledi.

Amcasının durumu hakkında polisi uyardığını ve ardından memurların onu aracın bagajına bağladığını söyledi.

İnternette yayılan video görüntüleri de Santos'un vücudunun geri kalanı içerideyken arabadan sarkan bacakları gösteriyor.

Santos tekmeleyip çığlık atarken, iki memurun bagaj kapısını aşağı ittiği görülüyor, içeride bir gaz bombası patlatılmış gibi yoğun duman görünüyor.

Santos'un bacakları hareket etmeyi bırakırken bir kişinin "Adamı öldürecekler" dediği duyuluyor.

Yeğeni, polis memurlarının karakola gittiğini ,Santos'un bilincinin kapalı olduğunu anladıklarında onu hastaneye götürdüklerini söyledi

Polisten yapılan açıklamada, Santos'un hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Otopsiye göre asfiksiden öldü

Devlet adli tıp enstitüsü tarafından yapılan bir otopsi de Santos'un oksijen yetersizliğinden öldüğü belirlendi.

Santos'un dul eşi Maria Fabiana dos Santos olayı suç olarak nitelendirdi ve yerel G1 gazetesine kocasının hiçbir zaman şiddet uygulamadığını söyledi.

Irkçılık eylemi tepkisi

Olay, Brezilya genelinde ırkçılık tepkilerine yol açtı.

Olayın ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin 2. yıl dönümünde meydana geldiğine dikkat çekildi.