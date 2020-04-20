Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 383 artışla 2845’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 1927 artarak 40 bin 581’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.