Yeni tip koronavirüs salgını birçok ülkede olduğu gibi Çin'de de hukuk sistemini etkiledi.

Uzun süredir bakılamayan dava dosyaları yeniden açıldı. Birçok alanda olduğu gibi hukuk sistemi de video konferans uygulamasını kullanıyor.

Çin'de Yüksek Halk Mahkemesi, tüm mahkemelerden işlerini sanal ortama taşımasını istedi. Sene başından beri hızla biriken davalar için, internet üzerinden yürütülen akıllı mahkemeler devreye sokuldu. Uygulamayla birlikte, arabuluculuktan delil sunumuna kadar birçok işlem internet üzerinden yapılabilecek.

Ülke genelinde farklı seviyelerde birçok mahkemenin çevrimiçi dava sistemine geçiş yaptığını belirten Pekin İnternet Mahkemesi Başkanı Zhang Wen, 8 bin saati geçen 14 binden fazla çevrimiçi dava üzerinden protokolleri belirlediklerini söyledi.

550 binden fazla dava dosyası sanal ortamda sunuldu

Çevrim içi davalarda taraflar, duruşmaya evlerinden görüntülü konuşma ile bağlanabilecek. Ülkede 3 Şubat ve 20 Mart tarihleri arasında 550 binden fazla dava dosyası sanal ortamda sunuldu. Dava süreçlerinin güçlendirilmesi için ülke genelinde çalışmalar sürüyor.