Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre vaka sayısı 34 bin 918 artarak 923 bin 189'a yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 190 bin 285 vaka ve 11 bin 132 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 967 kişinin ölümüne neden olan virüs, 83 bin 343 kişide görüldü.