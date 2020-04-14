Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da son 24 saatte 105 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 105 artışla 1328'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 1261 artarak 23 bin 430'a yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 01:04
Son Haberler
- 01:35
- 01:09
- 01:08
- 00:59
- 01:14
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan'dan Yemen'e askeri takviye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz