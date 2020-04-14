Haber Giriş: Kaynak: AA
Ekvador'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 355'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 355'e yükseldi.
Ekvador basınındaki haberlere göre, ülkedeki vaka sayısı 7 bin 529'a ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 597'ye çıktı.
Ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 kişi artarak 355 oldu.
Etiketler: vaka ölü sayısı koronavirüsSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 00:57
Son Haberler
- 01:35
- 01:04
- 01:09
- 01:08
- 00:59
Sıradaki Haber
DSÖ'den Mısır'a çarşı ve dükkanlarda 'katı önlemler alma' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz