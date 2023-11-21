Brezilya'da sıcaklık rekoru kırıldı

CNN Brasil'in Brezilya Ulusal Meteoroloji Enstitüsüne (INMET) dayandırdığı haberine göre, 19 Kasım'da, ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinin Araçuai bölgesinde sıcaklık rekoru kırıldı.

Araçuai bölgesinde ölçülen 44,8 santigrat derece, 2005'te raporlanan 44,7 santigrat derecelik rekoru aşarak ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki hava koşullarını "El Nino" kaynaklı iklimin etkileri ve iklim değişikliğine bağlıyor.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in 17 Kasım'da Rio de Janeiro'daki konseri öncesinde katılımcılardan birisi fenalaşarak hayatını kaybetmişti.