Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
DHA 26.05.2024 17:58

Brezilya’da sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi

Brezilya’da sel felaketinin ardından, 54 kişide su kaynaklı Leptospiroz bakterisi tespit edildi. Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı, 4 kişinin bakteri nedeniyle hayatını kaybettiğini, 800 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu.

Brezilya’da sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Leptospiroz bakterisi su kaynaklı olduğunu ve sıçanların idrarının suya karışması sonucu ortaya çıktığını duyurdu.

Yapılan testler sonucu, 23 Mayıs itibarıyla 54 kişide Leptospiroz bakterisi tespit edildiği, 800 şüpheli vakanın incelendiği, 4 kişinin de hastalık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

 

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan bakteri hakkında yapılan açıklamada, “Leptospiroz, enfekte hayvanların (çoğunlukla sıçanlar) idrarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalma yoluyla bulaşan akut ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Bulaşma, hasarlı deriden, hatta kontamine suya uzun süre daldırılmışsa sağlam deriden ve mukoza zarlarından da gerçekleşebilir. Belirtilerin ortaya çıkma süresi 1 ila 30 gün arasında değişebilir. Leptospirozun ana belirtileri şunlardır: ateş, baş ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları (özellikle baldırda) ve titreme” denildi.

ETİKETLER
Brezilya
Sıradaki Haber
Türkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:40
Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazım
18:30
Adana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildi
18:44
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
17:57
Türkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecek
17:53
Hindistan'da bebek hastanesindeki yangında 6 yenidoğan yaşamını yitirdi
17:44
İran'da muhafazakarların önde gelen isimlerinden Celili, cumhurbaşkanlığına aday olacak
Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesi sebebiyle hastalar ölüm tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
İsrailli Kanal 14'e siber saldırı düzenlendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ