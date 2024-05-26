Brezilya’da sel sonrası su kaynaklı hastalık vakaları tespit edildi

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Leptospiroz bakterisi su kaynaklı olduğunu ve sıçanların idrarının suya karışması sonucu ortaya çıktığını duyurdu.

Yapılan testler sonucu, 23 Mayıs itibarıyla 54 kişide Leptospiroz bakterisi tespit edildiği, 800 şüpheli vakanın incelendiği, 4 kişinin de hastalık sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

Rio Grande do Sul Eyaleti Sağlık Departmanı’ndan bakteri hakkında yapılan açıklamada, “Leptospiroz, enfekte hayvanların (çoğunlukla sıçanlar) idrarına doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalma yoluyla bulaşan akut ateşli bir enfeksiyon hastalığıdır. Bulaşma, hasarlı deriden, hatta kontamine suya uzun süre daldırılmışsa sağlam deriden ve mukoza zarlarından da gerçekleşebilir. Belirtilerin ortaya çıkma süresi 1 ila 30 gün arasında değişebilir. Leptospirozun ana belirtileri şunlardır: ateş, baş ağrısı, halsizlik, vücut ağrıları (özellikle baldırda) ve titreme” denildi.