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Brezilya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Brezilyalı sağlık yetkilileri, ülkede koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.
Konuya ilişkin açıklamayı Sao Paulo Sağlık Departmanı Sekreteri Henrique Germann ile Sao Paulo Koronavirüs Merkezi Koordinatörü David Uip yaptı.
İki yetkili, Covid-19 sebebiyle ülkede 1 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.
Hastanın kimliğine ilişkin bilgi verilmezken, detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı kaydedildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 7 bin 330'a ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 185 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüs Brezilya sau pauloSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:19
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