Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682’ye yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

Bölgede, ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.