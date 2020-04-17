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Brezilya'da koronavirüsten bir günde 217 can kaybı
[Fotoğraf: AP]
Vaka sayısının 33 bine ulaştığı Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi yaşamını yitirdi.
Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 217 artışla 2141’e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 3 bin 252 artarak 33 bin 682’ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.
Bölgede, ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BrezilyaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 23:03
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