Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.