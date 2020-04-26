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Brezilya'da COVID-19 nedeniyle 346 kişi daha öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 346 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 346 artışla 4 bin 16'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 5 bin 514 artarak 58 bin 509'a yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 02:17
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