Son 24 saatte 3 bin 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle Brezilya'da ölü sayısı 401 bin 186'ya, 69 bin 389 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 14 milyon 590 bin 678 yükseldi.

Ülkede 25 Mart'tan bu yana COVID-19 nedeniyle 100 bin 501 kişi virüs sebebiyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 13 milyon 152 bin 118 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok COVID-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda.

Brezilya, son dönemde hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan COVID-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.