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Dünya
AA 18.02.2024 17:56

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail’e Hitler benzetmesi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti.

Brezilya Devlet Başkanı'ndan İsrail’e Hitler benzetmesi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Lula da Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

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