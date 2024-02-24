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Dünya
AA 24.02.2024 09:51

Brezilya Devlet Başkanı: (Gazze) Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı: (Gazze) Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum
[Fotograf: AA]

Rio de Janeiro kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını bir kez daha "soykırım" olarak nitelendirdi.

Lula da Silva, "İsrail hükümetinin Filistin halkına yaptığı şey bir savaş değil, soykırımdır çünkü kadınları ve çocukları öldürüyorlar. Askerler ölmüyor, kadınlar ve çocuklar hastanede ölüyor. Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ile uyum içinde "özgür ve bağımsız" bir Filistin devletini savunduklarını vurgulayan Lula da Silva, bu konuda politikalarının "net" olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ne eleştiri

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne de tepki göstererek "Bugün hiçbir şeyi temsil etmiyor, herhangi bir karar almıyor yani barış için hiçbir şey yapmıyor. Bugün dünyada ikiyüzlülük çok fazla, politika ise oldukça az. Gazze'de olanları kabul etmediğimiz gibi, Ukrayna'daki savaşı da kabul edemeyiz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde reform gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarının altını çizen Lula da Silva, veto hakkına sahip ülkelerin demokratik davranmadığını kaydetti.

Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 30 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Lula da Silva, "İnsanların, Gazze'de olup biteni anlamaması mümkün değil." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Vieira'dan, mevkidaşı Katz'a cevap

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da açıklamasında, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Lula da Silva'ya yönelik "özür dileyip sözlerini geri alana kadar İsrail'de istenmeyen kişi olacağını" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Vieira, "onurlu bir duruş" sergilediklerini ve bu konudaki duruşlarını değiştirmeyeceklerini belirtti.

Lula da Silva, 18 Şubat'taki açıklamasında, İsrail'in Gazze'yi işgalini, "soykırım" ifadesiyle nitelendirmiş ve Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

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