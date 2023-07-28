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Dünya
AA 28.07.2023 10:51

Brent petrolün varili 83,58 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 83,58 dolar

Dün 84,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 83,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasıyla düşüşe geçti. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi bugün saat 09.49 itibarıyla pazartesi günü kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 101,567 oldu.

Öte yandan, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren veriler petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtladı. Dün, ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını açıkladı.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha fazla büyüdüğünü gösteren veriler, bu yıl petrol talebinin de artacağı beklentisini destekledi.

Ayrıca, petrol piyasaları küresel arz daralmasına odaklandı. Suudi Arabistan ve Rusya'daki üretim kesintilerinin etkisinin hissedilmeye başlanmasıyla yılın ikinci yarısında ham petrol arzının önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor. Üretim kesintilerinin yol açtığı arz endişeleri fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,63 ile 83,76 dolar aralığının direnç, 83,25 ile 83,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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