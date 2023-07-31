Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2023 09:46

Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,20 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar

Cuma günü 85,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 84,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin talebin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Zayıflayan talep nedeniyle Çin'in imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda 49,3'e düşerek beklenenden hızlı daraldı. İmalat dışı PMI da 51,5'e düşerek yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler sonrası ülkede teşviklerin artırılacağı beklentisi ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere OPEC+ grubu ülkelerinin üretim kesintilerinin ardından yılın geri kalanında arz tarafındaki sıkılaşmanın artarak devam edeceğine yönelik endişeler de fiyatlardaki düşüşü kısıtlayan bir diğer unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 84,24 ile 85,53 dolar aralığının direnç, 83,80 ile 83,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Akaryakıt Benzin Motorin
Sıradaki Haber
İran'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
Borsa rekor tazeledi
10:03
LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
10:01
Çanakkale'deki orman yangınında 2 bin 500 hektar zarar gördü
09:58
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
10:02
Keskin gözler doğanın üzerinde: 1760 rakımlı zirvede yangın nöbeti
09:59
Malatya'da 34 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale’deki orman yangınlarında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Çanakkale’deki orman yangınlarında 3 bin 500 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
FOTO FOKUS
Sıcaktan bunalan ayı serinlemek için jakuziye girdi
Sıcaktan bunalan ayı serinlemek için jakuziye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ