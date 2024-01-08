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Dünya
AA 08.01.2024 10:27

Brent petrolün varil fiyatı 77,79 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​77,79 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 77,79 dolar

Cuma günü 79,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.08 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,23 düşüşle 77,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,80 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü.

Uzmanlar, söz konusu fiyat indiriminin son 13 ayın en büyük indirimi olduğunu, bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından geldiğini ifade ediyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adım, güçlü talep beklentisinin sürdüğü piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilere karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu durum, petrol talebi endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,83 ile 78,14 dolar aralığının direnç, 77,52 ile 77,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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