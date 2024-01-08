İsrail, Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın Mervahin bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğu, İsrail topraklarına ateş açmak için kullanılan bir düzeneğin ve İsrail'e yönelik tanksavar füze fırlatma işleminin gerçekleştirildiği bölgenin de hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Meys el-Cebel beldesinin kuzeydoğusundaki Kerkezan bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğu belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Hula beldesinin çevre bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.