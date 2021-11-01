Bosna Hersek’te Sırp entite yönetimi ayrılıkçı kararları nedeniyle eleştirilerin hedefinde.



Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Dodik'in Sırp bölgesinde kendi ordularını kurmayı öngören tasarıyı kabul ettiklerini açıklamasına Sırp entitesinden siyasetçiler de tepki gösterdi.

Görevi bırakma çağrısı

Bosnalı Sırp muhalifler Dodik’e görevi bırakma çağrısı yaptı, söz konusu adımın bazı skandalların üzerini örtmek için atıldığı belirtildi.



Sırp entitesi muhalefeti, Dodik’in aldığı ayrılıkçı kararlar nedeniyle Bosna Hersek'te yaşayan Sırp nüfusunun yalnızlaştırılacağı uyarısında bulundu.



Devlet yetkilerini entite çıkarları için kullanmakla suçlanan Milorad Dodik'in Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği de tartışılıyor.

Dayton Anlaşmasına aykırı olan "ayrı ordu kurma" adımı uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.