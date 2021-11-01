Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Biriminden yapılan açıklamada, "İran destekli Husilerin, eylül ayının başından bu yana Marib'in güneyinde yaşayan sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü" ifade edildi.

Husilerin balistik füzeler de kullandığı saldırılar nedeniyle güneydeki 4 bölgede yaşayan 8 bin 88 ailenin evlerini terk etmek ve Marib şehir merkezindeki güvenli bölgelere taşınmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, söz konusu ailelerin, tüm fertleriyle 54 bin 502 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca hükümete, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara "sivilleri ve yerinden edilmiş kişileri korumak için insani sorumluluklarını üstlenme ve zaruri ihtiyaçları karşılama" çağrısında bulunuldu.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.