Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepkiler sürüyor.

Bosnalı savaş mağdurlarını ve kurban yakınlarını çatısı altında toplayan birçok dernek tarafından akademiye gönderilen ortak kınama mektubunda, "Handke'ye verilen ödülün tüm faşistlere verildiği" ifade edildi.

Srebrenitsa annelerinden Kata Hotic, düzenledikleri ortak basın toplantısında, akademinin Handke ile ilgili açıklamasında yazarın edebi hayatının siyasi görüşlerinden ayrı tutulduğunu savunmasını "zavallıca bir açıklama" olarak değerlendirdi.

Savaşta Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica da Handke'ye ödül veren akademinin "güvenilirliğini yitirdiğini" belirterek, bu tür kararların kurban yakınlarını derinden yaraladığını söyledi.

Bosna Hersek Toplama Kampı Mağdurları Birliği Başkanı Jasmin Meskovic ise kınama mektubu göndermelerinin temel sebebinin ileride yeniden böyle kararlar alınmasını engellemek olduğunu vurguladı.

Handke'nin Sırp hayranlığı

Bu arada, Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olarak tanınan Handke, Kosova'daki savaş devam ederken yayınladığı bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını ifade etmişti.

Handke, eski Sırp lider Milosevic'e de cezaevinde ziyarette bulunmuş, lehine tanıklık etmek için girişimler yapmıştı.

Milosevic'in 2006'daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için, Sırbistan için, Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine daha önce de Bosna Hersek ve Kosova'dan tepkiler gelmişti.

Kaynak: AA