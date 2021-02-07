Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosnalı hayırsever kadın, göçmenlere 'annelik' yapıyor
Bosna Hersek’in Bihaç şehrinde yaşayan Zemira Gorinjac, topladığı yardımlarla şehirdeki metruk binalarda kalan yaklaşık 350 göçmenin temel ihtiyaçlarını gideriyor.
Yaklaşık 3 yıldır Bihaç'taki göçmenler için çalıştıklarını söyleyen Zemira Gorinjac, "Onlar için yardım topluyor, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu ihtiyaçlar, temel insani ihtiyaçlar." diyor.
Gorinjac, göçmen kampı dışında kalan yaklaşık 350 göçmenin ihtiyaçlarını haftalık olarak listeliyor, kurduğu dernek ve oluşturduğu ekip sayesinde onlara yiyecek ve giysi tedarik ediyor.
"Anne diye hitap ediyorlar"
Hayırsever kadın, "Beni kendilerine çok yakın ve sıcak görüyorlar. Ben de öyle aynı şekilde yakın davranıyorum. Bana karşı çok saygılılar, 'anne' diye hitap ediyorlar." diyor.
Etiketler: Bosna Hersek
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