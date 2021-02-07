Yaklaşık 3 yıldır Bihaç'taki göçmenler için çalıştıklarını söyleyen Zemira Gorinjac, "Onlar için yardım topluyor, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu ihtiyaçlar, temel insani ihtiyaçlar." diyor.

Gorinjac, göçmen kampı dışında kalan yaklaşık 350 göçmenin ihtiyaçlarını haftalık olarak listeliyor, kurduğu dernek ve oluşturduğu ekip sayesinde onlara yiyecek ve giysi tedarik ediyor.

"Anne diye hitap ediyorlar"

Hayırsever kadın, "Beni kendilerine çok yakın ve sıcak görüyorlar. Ben de öyle aynı şekilde yakın davranıyorum. Bana karşı çok saygılılar, 'anne' diye hitap ediyorlar." diyor.