79 yaşındaki Fata Orloviç Bosna Savaşı’nda evini terk etmek zorunda kaldı.

Savaşın ardından evine döndüğünde ise bahçesinde Sırplar tarafından izinsiz inşa edilen kilise ile karşılaştı. Orloviç, 22 yıl boyunca bahçesindeki kilisenin kaldırılması için hukuk mücadelesi verdi.

Ancak evinin bulunduğu bölgedeki yerel Sırp yönetiminin engeline takıldı.

İç hukukta hakkını alamayan Fata Orloviç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. AİHM, Ekim 2019'da Sırp bölgesindeki Ortodoks kilisesinin kaldırılmasına hükmetti.

Mahkeme, kilisenin kaldırılmasından devletin sorumlu olduğunu açıkladı.

Kararı değerlendiren Bosna Hersek Bakanlar Konseyi, kilisenin akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

Konsey Başkanı Zoran Tegeltija, kilisenin ilkbaharda kaldırılacağını duyurdu.

Yıllardır hukuk mücadelesi veren Orloviç ise “Kilisenin kaldırıldığını görmeden hiçbir karara inanmam” açıklaması yaptı.