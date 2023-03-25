Bosna Hersek’in Konjic şehrinde doğan Zeyd Şoto’nun müziğe olan merakı henüz çocukken başladı. Müzik tutkusu onu Bosna'nın en iyi müzisyenlerden biri yaptı.

Hayalini kurduğu müzik okulu Bosna savaşında bombaların hedefi oldu. Okulu yerle bir oldu ancak Şoto hayallerinin peşinden koşmaya devam etti.

Profesyonel müzik hayatı Seyfullah ilahi grubu ile başladı, savaş yıllarında birkaç arkadaşıyla kurduğu ilahi grubu kısa sürede ilgi odağı oldu.

Seslendirdikleri eserler Şoto ve arkadaşlarını hayallerinin ötesine taşıdı.

Sufi müziğini kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı, Türkçe seslendirdiği ilahi ve ezgilerle de adından söz ettirmeyi başardı.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Adis Pakoviç