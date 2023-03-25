Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boşnak müzisyen Zeyd Şoto, 29 yıllık başarı öyküsünü anlattı
Bosna savaşı sırasında henüz 13 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ilahi grubu ona kısa sürede başarı getirdi. Sufi müziği ağırlıklı eserler seslendiren Zeyd Şoto, bugün ülkenin en önemli müzisyenleri arasında. Boşnak müzisyen Zeyd Şoto, 29 yıllık başarı öyküsünü TRT Haber'e anlattı.
Bosna Hersek’in Konjic şehrinde doğan Zeyd Şoto’nun müziğe olan merakı henüz çocukken başladı. Müzik tutkusu onu Bosna'nın en iyi müzisyenlerden biri yaptı.
Hayalini kurduğu müzik okulu Bosna savaşında bombaların hedefi oldu. Okulu yerle bir oldu ancak Şoto hayallerinin peşinden koşmaya devam etti.
Profesyonel müzik hayatı Seyfullah ilahi grubu ile başladı, savaş yıllarında birkaç arkadaşıyla kurduğu ilahi grubu kısa sürede ilgi odağı oldu.
Seslendirdikleri eserler Şoto ve arkadaşlarını hayallerinin ötesine taşıdı.
Sufi müziğini kendi tarzıyla yorumlayan sanatçı, Türkçe seslendirdiği ilahi ve ezgilerle de adından söz ettirmeyi başardı.
Haber: Ufuk Şahin
Kamera: Adis Pakoviç
Etiketler: Bosna Hersek Müzik
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