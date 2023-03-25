Utah'da 18 yaş altındakilere sosyal medya erişimi kısıtlandı. Çocuklar, ebeveyn izni olmadan sosyal medyada hesap açamayacak.

İzin alanlar da akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında sosyal medyaya girerse ebeveynlerinin telefonuna mesaj gidecek.

Türkiye'de gençlerin büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yasağın özgürlükleri kısıtlayacağı görüşünde.

Ebeveynler ise karara sıcak yaklaşıyor. "Türkiye'de de benzer kısıtlamalar olmalı" diyenler çoğunlukta...

Sosyal medyanın 18 yaş altına aile kontrolü getirilmesine farklı tepkiler var. Uzmanlara göre en akılcı çözüm sosyal medya okur yazarlığını çocuklara öğretebilmek.

Uzmanlar benzer yasaların hayata geçirilmesi ve eğitim ile de desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan konu ile ilgili “Utah'daki yasayı incelediğimizde ailelerin çocukların mesajlarını izleme ve aynı zamanda onlardan izin alarak sisteme girmelerine olanak sağlamakta Bunu olumlu buluyorum ve ülkemize de en kısa zamanda gelmesini umuyorum. Sosyal medya okur yazarlığını özellikle okullarda çok yoğun olarak işlemeliyiz” açıklamasını yaptı.

Utah’da onaylanan yasa 1 Mart 2014'te yürürlüğe girecek.