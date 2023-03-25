Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD’de hortum felaketi: 11 ölü
[Fotograf: AA]
ABD’nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı.
Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi.
Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8’i Sharkey County, 3’ü Humphreys County’de kayıtlara geçti.
Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 15:55
- 15:49
- 15:26
- 15:58
- 14:36
Sıradaki Haber
ABD Kongresinde Uygur Türklerine yapılan baskı konuşuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz