BHRT ve Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu Pomozi.ba iş birliğinde yerel saatle 20.00-23.00'te gerçekleşen canlı yayına ülkedeki siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katılarak, yardım telefonlarına cevap verdi.

Suriye'deki depremzedeler için de düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 80 bini aşkın yardım telefonu alındı, 150 bin eurodan fazla yardım toplandı.

Bosna Hersek Radyo Televizyonu, depremzedeler için canlı yayında yardım kampanyası düzenliyor. Yardım kampanyasına, ülkedeki siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim katılıyor. pic.twitter.com/TI8hOY4fsR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

Programa katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, 2014'te yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin ilk yardım eden ülke olduğunu anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

Programa Bosna Hersekliler büyük ilgi gösterdi

Konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic de Bosna Hersek'ten Türkiye'ye önceki günlerde de birçok yardımın gönderildiğini belirterek, "Bosna Hersek vatandaşı olarak da bu akşam düzenlenen programdan gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ise "Şu anda en büyük ihtiyaç kalıcı konutlar. O konuda da inşaata başlandı, 1 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Dostlarımızın desteğiyle yaşananların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Programa, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, tanınmış tiyatro ve sinema oyuncuları, Boşnak, Hırvat ve Sırp din adamları, sosyal medya fenomenleri, medya temsilcileri ve birçok firma temsilcisi de katılırken, canlı yayın Bosna Hersek genelinden yoğun ilgi gördü.

[Fotoğraf: AA]

Binalara kampanyanın afişleri yansıtıldı

Canlı yayında Trabzonspor'da forma giyen Boşnak futbolcu Edin Visca ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Elvir Boliç gibi isimler de yer aldı.

Bu arada, kampanya afişleri canlı yayının yapıldığı BHRT binası ve tarihi Vijecnica Kütüphanesi'ne de gece boyunca yansıtıldı.